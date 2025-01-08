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«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нового контракта с Диалло — Плеттенберг

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию нового контракта с Диалло — Плеттенберг
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Английский «Манчестер Юнайтед» близок к согласованию нового контракта с 22-летнем вингером команды Амадом Диалло, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры близки к завершению, вскоре Амад подпишет новый контракт. Диалло дебютировал за «Манчестер Юнайтед» 18 февраля 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл за «красных дьяволов» 28 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Контракт игрока с «Ман Юнайтед» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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