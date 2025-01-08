Колыванов: по потенциалу Головин мог бы играть в более престижном клубе, чем «Монако»

Известный российский тренер и экс-футболист Игорь Колыванов высказался о потенциале полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Кто-то из россиян должен был выиграть Суперкубок Франции. «ПСЖ» оказался сильнее, хоть они и забили на последних минутах. Надеюсь, что Головин выиграет что-то в составе «Монако». Если он никуда не перешёл, его всё устраивает. Александр по потенциалу мог бы играть в более престижном клубе и чемпионате», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нынешний контракт Александра с монегасками рассчитан до 2029 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-красных 20 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.