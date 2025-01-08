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«Это будет круто». Осипов — об игре Дзюбы за сборную России на ЧМ по медиафутболу

«Это будет круто». Осипов — об игре Дзюбы за сборную России на ЧМ по медиафутболу
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Президент и создатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов высказался о возможной игре 36-летнего форварда «Акрона» Артёма Дзюбы за сборную России на чемпионате мира по медиафутболу. Осипов считает, что это может быть «крутой» перформанс, если Дзюба примет предложение от медиафутбольной сборной.

«Дзюба – человек, имя которого стараются упоминать в любых инфоповодах. Я его знаю давно, и для меня будет большая честь, если Тёма примет наше предложение и получит возможность сыграть за любимую им Россию на ещё одном чемпионате, пусть и по медиафутболу. Мне кажется, это будет круто. Убеждён, что его рекорд по голам за сборную будут обсуждать долгое время в контексте соперничества с тем же Кержаковым», — приводит слова Николая Осипова «Советский спорт».

Напомним, ранее Дзюба заявлял о желании вернуться в сборную России по футболу. Однако Валерий Карпин не вызвал Артёма в команду после этих слов на матчи с Брунеем и Сирией.

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