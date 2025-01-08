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Экс-тренер сборной Казахстана Адиев: никогда не искал работу, и сейчас — тоже

Экс-тренер сборной Казахстана Адиев: никогда не искал работу, и сейчас — тоже
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Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу и грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что на данный момент у него нет предложений по работе, которые его могли бы устроить.

«Пока я без работы. Никогда её не искал, и сейчас — тоже. Принимаю всё как есть. Если приглашений не будет, значит, так и должно быть. На данный момент предложений, которые меня устроили бы, не было», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Адиев покинул «Ахмат» в начале сентября прошлого года. До его отставки команда занимала предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, а серия без побед во всех турнирах длилась больше месяца.

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