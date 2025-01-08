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Кечинов: может, Жозе наберёт сумасшедшую форму и начнёт забивать за «Спартак»

Кечинов: может, Жозе наберёт сумасшедшую форму и начнёт забивать за «Спартак»
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации форварда московского клуба Виллиана Жозе. Ранее в СМИ появились новости, что красно-белые договорились о продаже бразильца в «Баию».

«Перед переходом Жозе в «Спартак» все посмотрели его статистику — она впечатлила. Он много забивал в испанском чемпионате, а это не шутки. Все надеялись, что приезжает настоящий бомбардир и он станет основным. Но Жозе приехал с лишним весом, и было видно, что ему придётся долго приводить себя в нормальное состояние. Кроме одного мяча в Кубке России, он ничем не запомнился и не стал основным нападающим. Может быть, сейчас он наберёт сумасшедшую форму и начнёт забивать, но в это тяжело верится», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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