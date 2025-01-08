Сёмин заявил, что сборной России будет полезно провести товарищеский матч с Беларусью

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Беларуси летом этого года. Ранее сообщалось, что игра может пройти в Минске.

– Есть ли смысл играть обеим сборным друг с другом?

– А почему не надо играть? Хорошая национальная сборная. Здесь рядом. Я думаю, что будет полезно для обеих сторон.

– Не выглядит ли сборная Беларуси слабой на фоне сборной России?

– Сейчас не поймёшь, кто слабее, кто сильнее. Хорошая команда. Белорусы неплохо выступают сейчас, по-моему. Играют хорошо, — приводит слова Сёмина издание «Спорт день за днём».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).