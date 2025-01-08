Португальский агент — о Тавареше: получилась плохая сделка, но «Спартак» знал, что рискует

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на возможное возвращение защитника Томаша Тавареша в «Спартак». Ранее появилась информация, что ЛАСК намерен досрочно вернуть португальца из аренды.

«Я с самого начала говорил, что Тавареш — это непросто. Были травмы в «Бенфике», он плохо восстановился. Абаскаль работал с ним в Швейцарии, хорошо знал и любил его. Но испанец ушёл из «Спартака», и Тавареш потерял место в основе. Оказался не готов. Получилась плохая сделка, но «Спартак» знал, что рискует.

Придётся искать ему новый клуб, тем более если ЛАСК не хочет продолжать аренду. «Спартак» будет предлагать расторжение контракта. Может, Тавареш будет играть в другом клубе в России», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.