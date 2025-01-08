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Агент Никиты Чернова заявил, что защитник хочет остаться в «Спартаке»

Агент Никиты Чернова заявил, что защитник хочет остаться в «Спартаке»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем защитника московского «Спартака» Никиты Чернова, высказался о будущем своего клиента. По словам Кузьмичёва, Чернов хотел бы остаться в «Спартаке».

«Перед Новым годом я общался с Олегом Малышевым, и мы пришли к тому, что после праздников встретимся и обсудим будущее Никиты. Плюс сейчас в «Спартаке» появился новый спортивный директор. Пока не знаю позицию «Спартака» насчёт Чернова, но у футболиста есть желание остаться. В ближайшее время встретимся и всё обсудим», – приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021-го играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн.

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