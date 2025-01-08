Ямаль: Неймар всегда был для меня кумиром, звездой и легендой

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, кто является его кумиром детства. Он выделил бывшего вингера каталонского клуба Неймара, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Молодой испанец считает, что бразилец отличался от всех, в том числе от легендарного Лионеля Месси.

«Неймар всегда был для меня кумиром, звездой, легендой. Мне было пять лет, когда я увидел Неймара в «Сантосе», и семь лет, когда я увидел его на «Камп Ноу». Это было невероятно! Да, в той команде также был Месси, который тоже был невероятен… Но Неймар был совершенно другим», — сказал Ламин Ямаль в интервью CNN, его слова приводит журналист Фабрицио Романо.