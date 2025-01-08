Бышовец считает, что Соболев сможет улучшить игру во второй части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

– Как думаете, после зимней паузы будут ли какие-то улучшения в игре Соболева?

– Я думаю, что да. Возможности для этого есть, но, конечно, нужно преодолеть те проблемы, которые есть и с реализацией, и взаимодействием с партнёрами. Улучшения есть, но потребуются кардинальные изменения, чтобы органически вписаться в стиль игры команды, — приводит слова Бышовца «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.