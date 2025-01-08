Деменко: «Зенит» не может бегать за Венделом и просить его вернуться в команду

Бывший футболист Максим Деменко высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом, который, по слухам, не хочет возвращаться в петербургскую команду из отпуска, так как желает продолжить карьеру в более именитом клубе.

«С Венделом не первый случай, когда он отказывается возвращаться в «Зенит». Тяжело сказать, что происходит. Может быть, он просто устал. «Зениту» надо сесть за стол и начать вести переговоры о его уходе. Если терять футболиста, лучше его как-то продать. Думаю, даже Сергей Богданович лично звонил Венделу и обсуждал эту ситуацию. Если это пишется в прессе и нет опровержения, значит, с футболистом нужно потихоньку расстаться. Не может же «Зенит» бегать за Венделом и просить его вернуться играть за команду», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. На данный момент Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 20 млн.