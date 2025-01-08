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Ламин Ямаль высказался о продлении контракта с «Барселоной» в будущем

Ламин Ямаль высказался о продлении контракта с «Барселоной» в будущем
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Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал ситуацию с продлением своего контракта с клубом.

«Я не знаю, когда будет подписан контракт, но это будет скоро. «Барселона» — клуб моей жизни, Я надеюсь продлить контракт и остаться там как можно дольше. Да, я собираюсь продлить свой контракт», — приводит слова Ямаля Diario Sport.

В текущем сезоне чемпионата Испании 17-летний Ламин Ямаль провёл 16 матчей, в которых забил пять мячей и оформил девять голевых передач. Также на его счету пять игр, один гол и две результативные передачи в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы 2024 года в семи играх за сборную Испании Ямаль забил один гол и сделал четыре голевые передачи.

Нынешний контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2026 года.

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