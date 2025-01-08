Силкин: Бальбуэна останется в «Динамо», если не будет вариантов

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о будущем центрального защитника бело-голубых Фабиана Бальбуэны в московском клубе.

«Дело не в том, что «Динамо» надо отпускать Бальбуэну в Бразилию. Просто сейчас такой период, когда за футболистов идёт торг. Если Бальбуэна собрался в Бразилию, пусть едет туда, если ему там будут больше платить. Никто не спрашивает, чего он хочет. Всё решают агенты. Если не будет вариантов, останется в «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.