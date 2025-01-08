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Валерий Кечинов: если «Спартак» продаст Тавареша, никто не заметит потери

Валерий Кечинов: если «Спартак» продаст Тавареша, никто не заметит потери
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игроке красно-белых Томаше Тавареше, который выступает за австрийский ЛАСК на правах аренды.

«Тавареш приезжал в нормальной форме, у него не было видно лишнего веса. Однако он мало играл и ничем не впечатлил. На данный момент Тавареш не является игроком основного состава. Может быть, Станкович даст ему шанс. Но если «Спартак» его продаст, никто не заметит потери», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Томаш Тавареш провёл за австрийский ЛАСК в чемпионате страны всего три матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Сегодня, 8 января, пресс-служба ЛАСКа сообщила, что клуб намерен расторгнуть договор аренды с Томашем Таварешем и вернуть его в «Спартак».

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