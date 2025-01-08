«Ренн» подписал голкипера сборной Франции Бриса Самба

Вратарь сборной Франции Брис Самба перешёл из «Ланса» в «Ренн». Об этом сообщает пресс‑служба «Ренна».

«Для нашего клуба большая гордость подписать контракт с одним из вратарей сборной Франции, очень сильным вратарём, который привнесёт весь свой опыт и мастерство, чтобы помочь нам написать важные страницы в истории клуба. Он игрок, который должен стать опорой этой команды, проявив свою зрелость, индивидуальность и все свои качества», — приводит слова спортивного директора «Ренна» Фредерика Массары пресс-служба клуба.

Контрактное соглашение с 30‑летним голкипером рассчитано до лета 2029 года. Сумма трансфера составила € 15 млн.

В нынешнем сезоне Самба провёл 17 матчей во всех турнирах за «Ланс», в семи из которых не пропустил ни одного мяча. За основную сборную Франции вратарь дебютировал летом 2023 года и за всё время провёл только три матча.