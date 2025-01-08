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La Gazzetta: Влахович хочет уйти из «Ювентуса» свободным агентом, клуб нашёл ему замену

La Gazzetta: Влахович хочет уйти из «Ювентуса» свободным агентом, клуб нашёл ему замену
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Нападающий итальянского «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович хочет дождаться лета 2026 года, когда истечёт его контракт с клубом, и покинуть команду в качестве свободного агента. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

По информации СМИ, нападающий не хочет продлевать действующий контракт с «Ювентусом» из-за экономических условий клуба и вынуждает итальянский клуб выставить его на трансферный рынок. Руководство итальянского клуба уже составило список игроков, которые потенциально смогут заменить серба. Ими стали нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, Рандаль Коло Муани из «ПСЖ» и Никлас Фюллькруг из «Вест Хэм Юнайтед».

В текущем сезоне Душан Влахович провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 12 мячей и отдал две голевые передачи.

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