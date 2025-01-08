В «Пари НН» отреагировали на информацию о предложении «Бандырмаспора» по переходу Зе Турбо

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал интерес к нападающему клуба Зе Турбо со стороны турецкого клуба «Бандырмаспор».

«У меня нет информации о предложении «Бандырмаспора» по трансферу Зе Турбо. Подтвердить её я не могу. Если это сможет помочь развитию клуба и футболиста, мы готовы рассмотреть предложение. Должна быть двусторонняя история», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне За Турбо провёл за «Пари Нижний Новгород» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил всего три мяча.

Зе Турбо перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2023 года из катарского клуба «Аль-Мархия» в качестве свободного агента.