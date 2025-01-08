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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: даже Салаху было бы тяжело в нашей команде

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: даже Салаху было бы тяжело в нашей команде
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу заявил, что даже находящемуся в хорошей форме нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху сейчас пришлось бы нелегко в команде «шпор».

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Салах — игрок мирового класса, но, если вы поставите его в нашу команду сейчас, я не уверен, что он покажет тот же уровень игры, учитывая ситуацию, в которой мы находимся как команда.

Но важно понимать контекст. Он играет в фантастической команде, которая сейчас на подъёме», — приводит слова Постекоглу BBC.

В этом сезоне Салах забил 18 голов и отдал 13 результативных передач (31 голевое действие) в 19 матчах английской Премьер-лиги.

Сегодня, 8 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Ливерпулем». Встреча начнётся в 23:00 мск.

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