Синицын: трофей с «ПСЖ» положительно повлияет на Сафонова, он будет крепнуть

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на победу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова вместе с командой в Суперкубке Франции. Парижане обыграли «Монако» (1:0), а Сафонов провёл весь матч в запасе.

«Первый трофей в «ПСЖ» для Сафонова — это становление большого мастера в большом футболе. Трофей в любом случае — это признание команды и тебя, что ты оказался в таком клубе. Матвей будет только крепнуть. Выигранный титул повлияет на него только положительно», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Суперкубок Франции. Также он первый за 23 года россиянин с трофеем во Франции.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.