Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Синицын: трофей с «ПСЖ» положительно повлияет на Сафонова, он будет крепнуть

Синицын: трофей с «ПСЖ» положительно повлияет на Сафонова, он будет крепнуть
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын отреагировал на победу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова вместе с командой в Суперкубке Франции. Парижане обыграли «Монако» (1:0), а Сафонов провёл весь матч в запасе.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«Первый трофей в «ПСЖ» для Сафонова — это становление большого мастера в большом футболе. Трофей в любом случае — это признание команды и тебя, что ты оказался в таком клубе. Матвей будет только крепнуть. Выигранный титул повлияет на него только положительно», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Суперкубок Франции. Также он первый за 23 года россиянин с трофеем во Франции.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Бут: Сафонову приятно выиграть Суперкубок, дальше станет чемпионом Франции с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android