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Камоцци: странно, что Хлусевич не игрок основы «Спартака»

Камоцци: странно, что Хлусевич не игрок основы «Спартака»
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о защитнике красно-белых Данииле Хлусевиче.

«Хлусевич — хороший футболист, и странно, что он не игрок основы «Спартака». Я думаю, что у него есть нужные навыки, чтобы заиграть в Европе», — приводит слова Камоцци Metaratings.

В текущем сезоне Даниил Хлусевич провёл за московский «Спартак» девять матчей в Российской Премьер-Лиге и пять матчей в Кубке России, но не смог отметиться ни одним результативным действием.

На данный момент трансферная стоимость Даниила Хлусевича составляет € 4 млн по версии Transfermarkt.

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