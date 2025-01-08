«Атлетик» Б — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании начнётся в 22:00
Поделиться
Сегодня, 8 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2025, среда. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Во втором полуфинале Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 января 2025
-
19:00
-
18:56
-
18:53Хулен Лопетеги уволен из «Вест Хэм Юнайтед» Официально
-
18:50
-
18:36
-
18:35
-
18:17
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:37
-
17:35
-
17:25
-
17:13
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:51
-
16:46
-
16:40
-
16:35
-
16:28
-
16:20
-
16:12
-
16:11
-
16:06
-
16:05
-
16:04
-
15:55
-
15:55
-
15:54
-
15:53
-
15:47
-
15:41
-
15:38