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Игорь Колыванов считает, что Промес не нужен «Спартаку»

Игорь Колыванов считает, что Промес не нужен «Спартаку»
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Известный российский тренер и экс-футболист Игорь Колыванов высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Сложно сказать, в каком физическом и психологическом состоянии сейчас находится Промес. Он играет в ОАЭ, где уровень футбола совсем другой, тем более Промес уже не молод. Квинси проводил хорошие сезоны в «Спартаке», но если бы не чудил… Не уверен, что Промес нужен красно-белым — у команды приличная середина поля и атака», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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