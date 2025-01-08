Игорь Колыванов считает, что Промес не нужен «Спартаку»

Известный российский тренер и экс-футболист Игорь Колыванов высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Сложно сказать, в каком физическом и психологическом состоянии сейчас находится Промес. Он играет в ОАЭ, где уровень футбола совсем другой, тем более Промес уже не молод. Квинси проводил хорошие сезоны в «Спартаке», но если бы не чудил… Не уверен, что Промес нужен красно-белым — у команды приличная середина поля и атака», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.