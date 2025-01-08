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Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера «Вест Хэм Юнайтед»

Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера «Вест Хэм Юнайтед»
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Хулен Лопетеги был уволен из лондонского клуба сегодня, 8 января. Об этом сообщила пресс-служба команды на официальном сайте.

«Первая половина сезона-2024/25 не соответствовала амбициям клуба, поэтому клуб принял меры в соответствии со своими целями. Правление хотело бы поблагодарить Хулена и его команду за их упорный труд во время работы в «Вест Хэм Юнайтед» и пожелать им всяческих успехов в будущем. На данный момент в клубе идёт процесс назначения замены», — говорится в заявлении клуба, размещённом на официальном сайте.

Хулен Лопетеги был назначен на должность главного тренера «Вест Хэм Юнайтед» 1 июля 2024 года, заменив ушедшего из клуба Дэвида Мойеса.

Ранее в СМИ появилась информация, что место Хулена Лопетеги займёт бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

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