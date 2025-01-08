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Никто в сборной Франции, включая Мбаппе, не знал об уходе Дешама — Le Parisien

Никто в сборной Франции, включая Мбаппе, не знал об уходе Дешама — Le Parisien
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе и его товарищи по национальной команде не знали о том, что главный тренер сборной Дидье Дешам решил покинуть команду в 2026 году. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, Дешам держал игроков сборной Франции в неведении по поводу своего решения, даже включая всех тех, кто бывал капитаном команды. Отмечается, что основной причиной этого могло стать то, что объявление тренера об уходе было спонтанным.

Дешам занял должность главного тренера французской национальной команды летом 2012 года. За этот период под его руководством «трёхцветные» приняли участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых 106 раз одержали победу, 31 раз сыграли вничью и 29 раз потерпели поражение. В 2018 году сборная Франции, возглавляемая Дешамом, выиграла чемпионат мира, проходивший в России.

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