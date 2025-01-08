Олег Терёхин: Вендел подустал в «Зените» и хочет попробовать что-то другое

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом, который, по слухам, не хочет возвращаться в петербургскую команду из отпуска, так как желает продолжить карьеру в более именитом клубе.

«Наверное, Вендел подустал в «Зените» и хочет попробовать что-то другое. Но у него есть контракт с клубом, поэтому будут договариваться, и питерцы запросят за него хорошие деньги. Если он не хочет возвращаться, надо найти какой-то компромисс», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. На данный момент Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 20 млн.