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Олег Терёхин: Вендел подустал в «Зените» и хочет попробовать что-то другое

Олег Терёхин: Вендел подустал в «Зените» и хочет попробовать что-то другое
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом, который, по слухам, не хочет возвращаться в петербургскую команду из отпуска, так как желает продолжить карьеру в более именитом клубе.

«Наверное, Вендел подустал в «Зените» и хочет попробовать что-то другое. Но у него есть контракт с клубом, поэтому будут договариваться, и питерцы запросят за него хорошие деньги. Если он не хочет возвращаться, надо найти какой-то компромисс», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Вендел провёл за санкт-петербургский «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал 11 голевых передач. На данный момент Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в € 20 млн.

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