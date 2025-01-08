Терёхин: «Динамо» будет сложно найти Бителло адекватную замену, это серьёзная потеря

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о полузащитнике московского «Динамо» Бителло.

«Возможный уход Бителло — серьёзная потеря для «Динамо». Это отличный футболист. Но я читал, что руководители московской команды просят за него большие деньги. Наверняка будет сложно найти Бителло адекватную замену. Жалко, когда уходят хорошие игроки, тем более он молод», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что к Бителло проявляет интерес бразильский «Ботафого». Отмечалось, что клуб уже согласовал условия личного соглашения с хавбеком бело-голубых.