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Терёхин: «Динамо» будет сложно найти Бителло адекватную замену, это серьёзная потеря

Терёхин: «Динамо» будет сложно найти Бителло адекватную замену, это серьёзная потеря
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о полузащитнике московского «Динамо» Бителло.

«Возможный уход Бителло — серьёзная потеря для «Динамо». Это отличный футболист. Но я читал, что руководители московской команды просят за него большие деньги. Наверняка будет сложно найти Бителло адекватную замену. Жалко, когда уходят хорошие игроки, тем более он молод», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что к Бителло проявляет интерес бразильский «Ботафого». Отмечалось, что клуб уже согласовал условия личного соглашения с хавбеком бело-голубых.

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