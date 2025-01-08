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Колыванов: трофей придаст Сафонову уверенности, что он может играть на высоком уровне

Колыванов: трофей придаст Сафонову уверенности, что он может играть на высоком уровне
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Известный российский тренер и экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал победу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова вместе с командой в Суперкубке Франции (1:0). Сафонов провёл весь матч в запасе.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«Для Сафонова Суперкубок Франции — первый трофей в его футбольной карьере. Возможно, были ещё титулы на юношеском и молодёжном уровнях. Но этот трофей с «ПСЖ» придаст ему огромных эмоций и уверенности в том, что он может играть на высоком уровне. Надеюсь, что Матвей станет вратарём номер один в «ПСЖ», хотя это непросто, ведь конкуренция очень высокая», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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