Колыванов: трофей придаст Сафонову уверенности, что он может играть на высоком уровне

Известный российский тренер и экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал победу голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова вместе с командой в Суперкубке Франции (1:0). Сафонов провёл весь матч в запасе.

«Для Сафонова Суперкубок Франции — первый трофей в его футбольной карьере. Возможно, были ещё титулы на юношеском и молодёжном уровнях. Но этот трофей с «ПСЖ» придаст ему огромных эмоций и уверенности в том, что он может играть на высоком уровне. Надеюсь, что Матвей станет вратарём номер один в «ПСЖ», хотя это непросто, ведь конкуренция очень высокая», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.