Абдукодир Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо

Защитник сборной Узбекистана и французского «Ланса» Абдукодир Хусанов близок к переходу в английский футбольный клуб «Манчестер Сити». Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, Абдукодир Хусанов стал главной целью Хосепа Гвардиолы по усилению обороны «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Переговоры о переходе игрока в стан «горожан» находятся на продвинутой стадии.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусаинов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.