Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абдукодир Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо

Абдукодир Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо
Комментарии

Защитник сборной Узбекистана и французского «Ланса» Абдукодир Хусанов близок к переходу в английский футбольный клуб «Манчестер Сити». Об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, Абдукодир Хусанов стал главной целью Хосепа Гвардиолы по усилению обороны «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно. Переговоры о переходе игрока в стан «горожан» находятся на продвинутой стадии.

Хусанов выступает за «Ланс» с 2023-го. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Хусаинов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» начал переговоры с «Лансом» по переходу Абдукодира Хусанова — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android