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Лука Тони: нам хочется винить во всём Влаховича, но именно он забил больше всего голов

Лука Тони: нам хочется винить во всём Влаховича, но именно он забил больше всего голов
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Бывший футболист «Ювентуса» Лука Тони прокомментировал игру нападающего туринского клуба Душана Влаховича в текущем сезоне.

«Лично мне он нравится, да, он немного нервничает, но надо понимать, что футболка «Ювентуса» очень тяжёлая. Конечно, может показаться, что во всём виноват Влахович, но если мы посмотрим на табло, то увидим, что именно он забил больше всего голов», — приводит слова Тони Tuttosport.

Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне серб принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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