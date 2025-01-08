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«Акрон» заплатит € 1 млн за полузащитника Джаковаца

«Акрон» заплатит € 1 млн за полузащитника Джаковаца
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» договорился о трансфере полузащитника «Бачка-Топола» Ифета Джаковаца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера составит € 1 млн, игрок подпишет долгосрочный контракт.

Ранее о переговорах сообщал «РБ Спорт».

Ифет Джаковац перешёл в «Бачка-Топола» зимой 2021 года из другого сербского клуба — «Златибора». Сумма трансфера составила € 55 тыс. по версии интернет-портала Transfermarkt. Действующий контракт с клубом истекает летом 2026 года.

На данный момент трансферная стоимость Ифета Джаковаца составляет € 3 млн по версии интернет-портала Transfermarkt.

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