Лепёхин: взять и сказать легионерам «Зенита»: «Иди, раз ты обиделся» — тоже неправильно

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин объяснил, в чём заключается главная проблема сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Основная проблема «Зенита» — потеря интереса у легионеров. Это если искать какие-то проблемы. У других клубов их, наверное, ещё больше, раз «Зенит» постоянно побеждает. Как этот момент отрегулировать, сложно сказать. Просто взять и сказать: «Иди, раз ты обиделся» — тоже неправильно», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России после 18-го тура возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 39 очков. Тройку лидеров чемпионата замыкает московский «Спартак», у которого 37 очков.