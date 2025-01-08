Деменко: если ведётся разговор о возвращении Промеса, Квинси устраивает Станковича

Бывший футболист Максим Деменко поделился мыслями насчёт возможного возвращения нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Промес — неплохой футболист, но у него был практически год без игры на высоком уровне. Да, он забивает в Арабских Эмиратах, и это игрок с определённым потенциалом, но это уже не тот Промес, ведь сказывается возраст. Хотя с финансовой точки зрения «Спартаку» не надо платить за Промеса. Главный фактор — Станкович, ведь у команды есть определённая схема игры. Если ведётся разговор о возвращении Промеса, значит, кандидатура Квинси устраивает Станковича», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.