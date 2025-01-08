Тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о двухматчевой дисквалификации Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал дисквалификацию нападающего клуба Винисиуса Жуниора на два матча за удаление в игре 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2).

«Трудно быть Винисиусом, и я всё ещё считаю, что двухматчевая дисквалификация неправильна», — приводит слова Анчелотти Relevo.

Напомним, перед тем как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус находился на газоне в сидячем положении после одной из атак «Реала»; в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.