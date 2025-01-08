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Илья Абаев: возвращение Промеса испортит имидж и репутацию «Спартака»

Илья Абаев: возвращение Промеса испортит имидж и репутацию «Спартака»
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Бывший голкипер Илья Абаев высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Мне кажется, Промес не очень нужен «Спартаку» после той ситуации, которая с ним произошла. С моральной точки зрения возвращение Промеса не пойдёт на пользу «Спартаку». Это испортит имидж и репутацию клуба, а также нет гарантий, что Квинси будет играть на высоком уровне. Риски слишком велики», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в марте 2024-го футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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