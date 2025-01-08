Прокуратура изучает дело футболиста АПЛ по обвинению в изнасиловании — The Telegraph

Лондонская полиция предоставила Королевской прокурорской службе доказательства в отношении неназванного футболиста английской Премьер-лиги, которого обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, прокуроры получили полное досье и начали работу с детективами. Те, кто обратился в полицию с обвинением, получают всю необходимую поддержку со стороны сотрудников столичной полиции. Отмечается, что имя футболиста не раскрывается по юридическим причинам.

Напомним, в 2023 году две девушки, чьи имена не раскрываются, обвинили в изнасиловании игрока АПЛ, который годом ранее уже обвинялся в изнасиловании трёх женщин. Тогда указывалось, что неназванный футболист находился под залогом после своего ареста в июле 2022 года.