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Терёхин: трофей Сафонова с «ПСЖ» — заочно, он просидел на скамейке

Терёхин: трофей Сафонова с «ПСЖ» — заочно, он просидел на скамейке
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о победе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова вместе с командой в Суперкубке Франции. Парижане обыграли «Монако» (1:0), а Сафонов провёл весь матч в запасе.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«Не знаю, что даст Сафонову выигранный трофей Суперкубка Франции, ведь он не играл. Если бы Матвей играл, был бы совершенно другой вопрос. А так можно сидеть на скамейке и всё выигрывать. Это неправильно. Трофей с «ПСЖ» — это заочно, просто в копилку. Кто-то говорил, что в «Зените» можно сидеть в запасе и выигрывать титулы», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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