Терёхин: трофей Сафонова с «ПСЖ» — заочно, он просидел на скамейке

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о победе голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова вместе с командой в Суперкубке Франции. Парижане обыграли «Монако» (1:0), а Сафонов провёл весь матч в запасе.

«Не знаю, что даст Сафонову выигранный трофей Суперкубка Франции, ведь он не играл. Если бы Матвей играл, был бы совершенно другой вопрос. А так можно сидеть на скамейке и всё выигрывать. Это неправильно. Трофей с «ПСЖ» — это заочно, просто в копилку. Кто-то говорил, что в «Зените» можно сидеть в запасе и выигрывать титулы», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.