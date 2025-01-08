Деменко: «Спартак» хочет заявить о себе, пригласив Кахигао на пост спортивного директора

Бывший футболист Максим Деменко высказался о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора московского «Спартака». О приходе специалиста «Спартак» объявил в пятницу, 3 января.

«Что касается назначения Кахигао на пост спортивного директора, руководство и акционеры «Спартака» сейчас ищут более известных специалистов, у которых есть связи с другими клубами. Тем более «Спартак» сейчас может бороться за чемпионство. Хотя наши команды не играют на европейской арене, поэтому нет резона платить большие деньги спортивному директору. Сейчас нет проблемы брать хороших футболистов из сборной и договариваться с ними. Для этого не нужен спортивный директор.

Мне кажется, что сейчас не стоит российским клубам выбрасывать большие деньги на футболистов. Но это московский «Спартак», который хочет заявить о себе, приглашая таких людей на пост спортивного директора. Хотя пока нет еврокубков, нет смысла этого делать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.