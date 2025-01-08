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Кирьяков: если Промес в хорошей форме, его возвращение будет интригующей темой

Кирьяков: если Промес в хорошей форме, его возвращение будет интригующей темой
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Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Вопрос достаточно деликатный. Есть спортивная составляющая, есть другая сторона медали. Какая из них перевесит? Понятно, что мнение общественности и болельщиков никто не отменял. Что касается спортивной составляющей, надо смотреть, в какой Промес форме находится. В ОАЭ я за ним не следил, в последнее время он исчез из поля зрения многих. Какая из сторон перевесит, таким и будет правильное решение. Мне тяжело быть в этой ситуации судьёй. Если Квинси действительно в хорошей форме, для футбола это будет достаточно интригующая тема, которая заставит прильнуть к экранам больше болельщиков и посмотреть, что из этого получится», — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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