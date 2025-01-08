Рианчо: способен ли Станкович вернуть в «Спартак» чемпионский дух? Я думаю, что да

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича в текущем сезоне.

«Способен ли Станкович вернуть в «Спартак» чемпионский дух? Я думаю, что да. Такой настрой был во время последнего чемпионского сезона, а сейчас Станкович постарается его вернуть. Без этого сложно выиграть чемпионат, потому что каждый игрок, каждый член тренерского и административного штаба, коллектива должен быть уверен в том, что команда реально борется за первое место. Это вместе с огромной работой приведёт команду к успеху», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.