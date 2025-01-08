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Игроки «Барселоны» Ольмо и Виктор временно зарегистрированы на вторую часть сезона Ла Лиги

Игроки «Барселоны» Ольмо и Виктор временно зарегистрированы на вторую часть сезона Ла Лиги
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Полузащитник каталонской «Барселоны» Даниэль Ольмо и нападающий Пау Виктор, несмотря на первоначальное решение об отказе в регистрации, были официально временно зарегистрированы на вторую часть сезона в чемпионате Испании.

Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил временно внести полузащитника и нападающего в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации, пока апелляция «Барселоны» будет рассматриваться в судебных инстанциях.

Напомним, в начале января Ла Лига и Федерация футбола Испании официально подтвердили отказ «Барселоне» в регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора на вторую часть текущего сезона.

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