«Баия» готова инвестировать в переход Виллиана Жозе из «Спартака» более € 5 млн — источник

«Баия» готова заплатить за нападающего «Спартака» Виллиана Жозе более € 5 млн. Об этом сообщает бразильское интернет-издание Mix Vale.

По информации источника, эта сумма включает в себя выплаты московскому клубу, зарплату футболиста и возможные бонусы. Отмечается, что руководство бразильского клуба положительно оценивает игровой потенциал футболиста, несмотря на провальный сезон в России.

Ранее в прессе появлялись слухи, что «Спартак» готов расстаться с Виллианом Жозе в январское трансферное окно и «Баия» уже начала переговоры по бразильцу.

33-летний нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету бразильского форварда 13 матчей за красно-белых во всех турнирах (семь из них — в РПЛ) и один забитый гол в Кубке России.