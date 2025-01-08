«Атлетик» Б — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

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Сегодня, 8 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступит Мигель Анхель Ортис Арьяс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетик» Б: Симон, Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче, Хаурегисар, Прадос, Уильямс, Гомес, Беренгер, Гурусета.

«Барселона»: Щенсны, Бальде, Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья, Гави, Ямаль, Левандовски.

Во втором полуфинале Суперкубка Испании встретятся мадридский «Реал» и «Мальорка». Матч состоится в четверг, 9 января. Начало игры — в 22:00 мск.