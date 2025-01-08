Терёхин: не всем удаётся играть в «ПСЖ» или «Реале». Куда дёргаться Головину?

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался об отсутствии трофеев во Франции у полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Монако» — это не «ПСЖ». Команда пытается что-то выиграть в Лиге Европы, но какие титулы во Франции, если там «ПСЖ»? Думаю, Головина устраивает положение, что он до сих пор без титулов. Он же играет постоянно. Не всем футболистам удаётся играть в «ПСЖ» или «Реале». Александр играет в «Монако» и чувствует себя хорошо, что самое главное. Они выступают в еврокубках. Куда ему дёргаться?» — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нынешний контракт Александра с монегасками рассчитан до 2029 года. В текущем сезоне он сыграл за бело-красных 20 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.