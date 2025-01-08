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Александр Шикунов: Тавареш не нужен «Спартаку», от него сразу же избавятся

Александр Шикунов: Тавареш не нужен «Спартаку», от него сразу же избавятся
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об игроке красно-белых Томаше Тавареше, который выступает за австрийский ЛАСК на правах аренды.

«Футбольная карьера Тавареша пошла на спад после травмы крестообразных связок. Я не знаю, какая у него сейчас ситуация, но у него не идёт. Такое бывает, ничего не поделаешь. Конечно, Тавареш не нужен «Спартаку», от него сразу же избавятся, ведь нужно освобождать легионерские места. Клубу надо аккуратно продать, отдать в аренду или расторгнуть контракт с тремя-четырьмя игроками, чтобы усилить состав», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Томаш Тавареш провёл за австрийский ЛАСК в чемпионате страны всего три матча, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Сегодня, 8 января, пресс-служба ЛАСКа сообщила, что клуб намерен расторгнуть договор аренды с Томашем Таварешем и вернуть его в «Спартак».

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