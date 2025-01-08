Илья Абаев: трофей с «ПСЖ» — очень хорошо для Сафонова и России

Бывший голкипер Илья Абаев высказался о победе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова вместе с командой в Суперкубке Франции. Парижане обыграли «Монако» (1:0), а Сафонов провёл весь матч в запасе.

«Всегда приятно, когда выигрываешь трофей. Это очень важно. Тем более не много российских футболистов выигрывали Суперкубок Франции. Думаю, трофей с «ПСЖ» — это очень хорошо для Сафонова и России. Но единственный и большой минус в том, что Матвей не играл в этом матче», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Суперкубок Франции. Также он первый за 23 года россиянин с трофеем во Франции.