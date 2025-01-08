Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Абаев: трофей с «ПСЖ» — очень хорошо для Сафонова и России

Илья Абаев: трофей с «ПСЖ» — очень хорошо для Сафонова и России
Комментарии

Бывший голкипер Илья Абаев высказался о победе вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова вместе с командой в Суперкубке Франции. Парижане обыграли «Монако» (1:0), а Сафонов провёл весь матч в запасе.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Дембеле – 90+2'    

«Всегда приятно, когда выигрываешь трофей. Это очень важно. Тем более не много российских футболистов выигрывали Суперкубок Франции. Думаю, трофей с «ПСЖ» — это очень хорошо для Сафонова и России. Но единственный и большой минус в том, что Матвей не играл в этом матче», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Суперкубок Франции. Также он первый за 23 года россиянин с трофеем во Франции.

Материалы по теме
Терёхин: трофей Сафонова с «ПСЖ» — заочно, он просидел на скамейке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android