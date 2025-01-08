«Бачка Топола» выкупила нападающего Михайло Баньяца у «Краснодара» — Mozzart Sport

Футбольный клуб «Бачка Топола» приобрёл нападающего «Краснодара» Михайло Баньяца, который находился в сербской команде с лета 2024 года в аренде, за € 600 тыс. Об этом сообщил Mozzart Sport.

По информации СМИ, оба клуба достигли договорённости о трансфере нападающего. «Краснодар» получит сумму выкупа в размере € 600 тыс., а игрок присоединится к команде летом 2025 года. До этого времени он будет выступать за «Бачка Тополу» в качестве арендованного футболиста.

В текущем сезоне Михайло Баньяц провёл за «Бачка Тополу» во всех турнирах 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет € 2 млн по версии Transfermarkt.