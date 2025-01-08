В «Барселоне» отреагировали на срок дисквалификации Винисиуса, сравнив с Левандовским

Вице-президент «Барселоны» Елена Форт высказалась о дисквалификации нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора на два матча за удаление в игре 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2) и вспомнила срок дисквалификации нападающего каталонского клуба Роберта Левандовского.

«Это показывает, с чем сталкивается «Барселона» каждый раз, когда ей приходится действовать. Возможно, нам придётся изменить регламент и порядок применения санкций. Потому что они несопоставимы с теми, которые мы наблюдали в других случаях, таких как три матча дисквалификации Роберта Левандовского или два матча с дисквалификацией Ханс-Дитера Флика», — приводит слова Форт RAC1.

Напомним, перед тем как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус находился на газоне в сидячем положении после одной из атак «Реала»; в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.

В сезоне Ла Лиги 2022/2023 Левандовски был удален в матче против «Осасуны» (2:1), получив две желтые карточки к 30-й минуте. Позднее его дисквалифицировали на три матча за жесты в адрес судьи. В нынешнем сезоне тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил двухматчевую дисквалификацию за поведение в матче 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2). В отчёте арбитр зафиксировал, что тренер был удалён за то, что «вышел из технической зоны, кричал, жестикулировал, протестуя против одного из моих решений».