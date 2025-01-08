«Спартак» предложил € 10 млн за переход игрока «Ривер Плейт» Cолари — источник

Московский «Спартак» сделал предложение о трансфере нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари в размере € 10 млн. Об этом сообщил журналист Перла Лондрес.

По информации журналиста, московский «Спартак» сделал предложение аргентинскому клубу в размере € 10 млн, из которых € 8 млн выплатит сразу и ещё € 2 млн команда Солари получит в качестве различных бонусов. Однако «Ривер Плейт» отклонил это предложение и просит красно-белых повысить его до € 12 млн.

За «Ривер Плейт» Пабло Солари выступает с лета 2022 года. За это время футболист провёл на поле 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.