Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» предложил € 10 млн за переход игрока «Ривер Плейт» Cолари — источник

«Спартак» предложил € 10 млн за переход игрока «Ривер Плейт» Cолари — источник
Комментарии

Московский «Спартак» сделал предложение о трансфере нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари в размере € 10 млн. Об этом сообщил журналист Перла Лондрес.

По информации журналиста, московский «Спартак» сделал предложение аргентинскому клубу в размере € 10 млн, из которых € 8 млн выплатит сразу и ещё € 2 млн команда Солари получит в качестве различных бонусов. Однако «Ривер Плейт» отклонил это предложение и просит красно-белых повысить его до € 12 млн.

За «Ривер Плейт» Пабло Солари выступает с лета 2022 года. За это время футболист провёл на поле 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 7 млн.

Материалы по теме
Александр Шикунов: Тавареш не нужен «Спартаку», от него сразу же избавятся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android