«Баия» и «Спартак» согласовали трансфер Виллиана Жозе — источник

Бразильский футбольный клуб «Баия» и московский «Спартак» согласовали переход нападающего красно-белых Виллиана Жозе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает бразильское интернет-издание Planeta do Futebol.

По информации СМИ, клубы уже достигли полного соглашения по переходу футболиста и на данный момент обсуждают окончательные детали для подготовки документов. Контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на три года. В борьбе за игрока «Баия» опередила другой бразильский клуб — «Флуминенсе».

33-летний нападающий Виллиан Жозе перешёл в московский «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса», сумма трансферной компенсации составила € 2 млн. На счету бразильского форварда 13 матчей за красно-белых во всех турнирах (семь из них — в РПЛ) и один забитый гол в Кубке России.