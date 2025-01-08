«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Кубка лиги

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Сегодня, 7 января, состоится первый полуфинальный матч английского Кубка лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Кински, Порро, Дрэгушин, Спенс, Грей, Биссума, Бентанкур, Бергвалль, Кулушевски, Соланке, Сон.

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Цимикас, Куанса, Мак Аллистер, Салах, Джонс, Гакпо, Гравенберх, Брэдли, Жота.

Ответный матч между командами пройдёт 6 февраля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

Вчера, 7 января, состоялась первая встреча первой полуфинальной пары, в которой сыграли лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 2:0 в пользу «Ньюкасл Юнайтед».